إصابة سيدة أمريكا الأولى بكورونا للمرة الثانية

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق ـ متابعات

قالت متحدثة باسم سيدة الولايات المتحدة الأولى جيل بايدن إن الفحوص أثبتت، اليوم الأربعاء، إصابة السيدة الأولى مجددا بكوفيد-19 الناجم عن العدوى بفيروس كورونا المستجد.

وقالت كيلسي دونوهيو نائبة مديرة اتصالات جيل بايدن، في بيان “لم تظهر الأعراض مرة الأخرى على السيدة الأولى، وستبقى في ديلاوير حيث بدأت الخضوع لإجراءات العزل من جديد”.

كان البيت الأبيض قال، الأحد، إن نتيجة اختبارين أجريا للسيدة الأميركية الأولى جيل بايدن للكشف عن كوفيد-19 جاءت سلبية بعدما أمضت خمسة أيام في العزل بعد فحص أظهر إصابتها بالمرض.

وأعلن يوم الثلاثاء، من الأسبوع الماضي، أن نتيجة اختبار كوفيد-19 للسيدة الأولى جاءت إيجابية وأنها تعاني أعراضا خفيفة. وتعافى الرئيس الأميركي جو بايدن نفسه مؤخرا من الفيروس.