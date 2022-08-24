آل عطيف يستقبل مدير عام الإداره العامه للشئون القانونيه بديوان الوزاره

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_جازان استقبل مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة جازان المهندس / محمد بن علي آل عطيف بمكتبه صباح اليوم الأربعاء الموافق ١٤٤٤/١/٢٦مدير عام الادارة العامه للشئون القانونيه بديوان الوزارة الأستاذ/أشرف الشهراني وناقش خلال الاجتماع كل ما يتعلق بالمخالفات وآلية تطبيقها والقضايا والتعويضات القائمة بالفرع وتطرقا خلال الاجتماع للمعوقات التي تواجه الادارة القانونية بالفرع حضر الاجتماع نائب المدير العام / م. عبدالعزيز المنيع ومدير الشؤون القانونية بالفرع عبدالله محمود وعدد من مدراء الإدارات بالفرع .

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