شكرا لقرائتكم خبر عن طلب مفاجئ من نجم أهلي جدة إلى زملائه قبل انطلاق مواجهة القيصومة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - وجه نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي جدة، طلب غريب ومفاجئ إلى زملائه بالفريق قبل انطلاق مباراة الفريق ضد القيصومة بدوري يلو.



الأهلي يواجه القيصومة في دوري الدرجة الأولى

ويلتقي أهلي جدة نظيره القيصومة اليوم على ملعب الجوهرة المشعة، ضمن منافسات الجولة الأولى من دوري الدرجة الأولى.



الأهلي يشارك للمرة الأولى في دوري يلو



ويسجل الأهلي مشاركة تاريخية في دوري يلو للمرة الأولى في تاريخه، بعدما هبط إليه عقب احتلاله المركز قبل الأخير في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الموسم الماضي.

وحرص سلمان المؤشر نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على توجيه زملائه في الفريق بالتوجه للجماهير في المدرجات قبل بداية عمليات الإحماء.



سلمان المؤشر يطالب لاعبي الأهلي بتحية الجماهير



وانتشر فيديو لسلمان المؤشر قبل نزول اللاعبين أرض الملعب، على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث قال: "روحوا حيوهم عادي حتى لو صارت ردة فعل، صفقوا للجماهير".

ويدخل أهلي جدة بقيادة الأوروجوياني روبرت سيبولدي المدير الفني، المباراة دون الثلاثي الجديد رينان ريبيرو وليساندو ألزوجاراي ولويس غرايان"؛ لعدم الجاهزية الفنية.



تشكيل أهلي جدة ضد القيصومة بدوري يلو



وجاء تشكيل أهلي جدة لمواجهة القيصومة كالآتي:

حراسة المرمى: ياسر المسيليم

خط الدفاع: إبراهيم الزبيدي - عبدالباسط هندي - فهد الحمد - علي مجرشي.

خط الوسط: فرانك كوم - محمد المجحد - سلمان المؤشر - عبدالله المقرن - هيثم عسيري.

خط الهجوم: يوسف العبدلي.