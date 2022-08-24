شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل الهلال المتوقع لمواجهة الخليج في دوري روشن السعودي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - استقر الأرجنتيني رامون دياز، مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، على تشكيل فريقه لمواجهة نظيره الخليج، في أولى جولات دوري روشن السعودي.

تشكيل الهلال المتوقع لمواجهة الخليج

ومن المقرر أن يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، نظيره الخليج، غدًا الخميس الموافق الخامس والعشرين من شهر أغسطس الجاري.

وتبدأ أحداث المباراة عند الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والثامنة بتوقيت القاهرة، والعاشرة بتوقيت أبوظبي.

وضم تشكيل الهلال المتوقع لمواجهة الخليج كلا من:

في حراسة المرمى.. عبدالله المعيوف

وفي خط الدفاع.. ناصر الدوسري – على البليهي – سعود عبدالحيمد – الخليفي

وفي خط الوسط.. جوستافو كويلار – أندريه كاريو – بيريرا

وفي خط الهجوم: موسى ماريجا – سالم الدوسري – أوديون إيجالو