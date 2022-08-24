شكرا لقرائتكم خبر عن غيابات بالجملة في صفوف الهلال قبل مواجهة الخليج والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يستعرض "السعودية سبورت 365"، غيابات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، قبل مواجهة الخليج في إطار منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

غيابات بالجملة في صفوف الهلال قبل مواجهة الخليج

ومن المقرر أن يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، بنظيره الخليج، غدًا الخميس الموافق الخامس والعشرين من شهر أغسطس الجاري.

وتنطلق صافرة بداية المباراة عند الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، والتاسعة بتوقيت مكة المكرمة، والعاشرة بتوقيت أبوظبي.

غيابات الهلال في مواجهة الخليج

ويغيب عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، كلا من، محمد كنو بسبب عقوبة الإيقاف، وياسر الشهراني وعبدالاله المالكي وصالح الشهري، لعدم الجاهزية، بالإضافة إلى محمد البريك ومتعب المفرج، وسلمان الفرج، وجانغ هيون سو، بسبب الإصابة. وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، قد أنهى الموسم الماضي من بطولة الدوري السعودي للمحترفين متوجًا باللقب للمرة الثامنة عشر في تاريخه.