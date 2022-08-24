شكرا لقرائتكم خبر عن رسميًا.. الخليج يتعاقد مع ثامن صفقاته الأجنبية قبل انطلاق الموسم والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - نجح نادي الخليج السعودي في الحصول على توقيع نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي قونيا سبور التركي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأتم نادي الخليج برئاسة علاء الهمل، بشكل رسمي إجراءات ضم المهاجم الألباني سوكول تسيكاليشي، للفريق الأول على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد بالميركاتو الصيفي.



الخليج يضم تسيكاليشي على سبيل الإعارة

وقال حسين الدبيس مدير الفريق الكروي الأول، في تصريحات للمركز الإعلامي: "تسيكاليشي قادر على تقديم الإضافة النوعية لخط المقدمة".

وأضاف: "اكتمال نصاب الأجانب للفريق، حيث بين إن الاختيارات كانت للمدرب البرتغالي بيدرو إيمانويل الذي استقر على هذه العناصر للمشاركة في دوري روشن السعودي".

وحقق سوكول تسيكاليشي، لقب هداف كأس تركيا في مناسبتين، كما سبق له إحراز لقب الدوري الألباني ومثل بلدية أكهيسار سبور وقونيا سبور التركيين.



تسيكاليشي ثامن محترف أجنبي مع الخليج



وأصبح تسيكاليشي ثامن محترف أجنبي ينضم إلى صفوف الخليج خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية وهم: البرازيلي دوجلاس فريدريك حارس المرمى، والجزائري جمال بلعمري المدافع، والجابوني أندريه بوكو لاعب المحور، والكولومبي برايان رياكسوس المهاجم، البرازيلي لوكاس سوزا، النيجيري أيزوشوكو أنثوني

ويستعد الفريق في الوقت الحالي لمواجهة الهلال، مساء غدٍ الخميس، على ملعب الأمير محمد بن فهد بالنسخة الجديده من دورى روشن السعودي.

وتُقام مباراة الهلال ضد نظيره الخليج، يوم الخميس 25 أغسطس، ضمن مواجهات الجولة الأولى من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.