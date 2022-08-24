شكرا لقرائتكم خبر عن بداية البطولة.. موعد مباراة الهلال والخليج في الدوري السعودي والقنوات الناقلة لها والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - مع بداية بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان يتساءل عدد كبير من محبي البطولة السعودية من معرفة ماهو موعد مباراة الهلال والخليج في أولى مباريات الفريقين في النسخة الجديدة من البطولة 2022-2023.

موعد مباراة الهلال والخليج

ومن المُنتظر أن يكون موعد مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال والخليج يوم غد الخميس الموافق الخامس والعشرين من شهر أغسطس الجارى في إطار الجولة الأولى من فعاليات بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان لكرة القدم لموسم 2022-2023، في المواجهة التي ستقام على ملعب استاد الأمير محمد بن فهد معقل فريق الخليج.

وتنطلق فعاليات مباراة الهلال والخليج في تمام الساعة الثامنة مساءًا بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة، وفي تمام الساعة التاسعة مساءًا بالتوقيت المحلي للمملكة العربية السعودية، وفي تمام الساعة العاشرة مساءًا بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات العربية المتحدة.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال والخليج

ومن المُنتظر أن تذُاع فعاليات مباراة الهلال والخليج عبر قنوات SSC HD الرياضية السعودية المفتوحة والناقل الحصري والوحيد لمباريات الدوري السعودي للموسم الكروى الجديد.