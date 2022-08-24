الدعم السكني.. تعرف على الباقات والشروط ومراحل التسجيل

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض

يواصل صندوق التنمية العقارية، عمليات إيداع الدعم السكني عن شهر أغسطس في حسابات المستفيدين منذ صباح اليوم الأربعاء.

وكشف الصندوق، عن إجمالي عمليات الإيداع في حسابات مستفيدي سكني من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان والصندوق العقاري لشهر أغسطس 2022، والتي بلغت 868 مليون ريال.

وتجري عملية الإيداع في يوم 24 من كل شهر ميلادي، وذلك حرصا على تمكين المستفيد من تحقيق الإفادة من الدعم الشهري قبل إيداع الراتب الشهري.

ويعطي برنامج الدعم السكني، للمستفيدين عددا من المميزات أبرزها تقديم دعم مباشر غير مستردّ بمبلغ 100 ألف ريال مجاز من الهيئات الشرعية لدى جهات التمويل، وإمكانية حصول المستفيد على الباقة، بالتزامن مع حصوله على التمويل العقاري، وفي حال الوفاة أو العجز الكلي، يتمّ إعفاء المستفيد، وإسقاط التمويل (حسب سياسة الجهة التمويلية).

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باقات الدعم السكني خاضعة لأحكام اللائحة التنفيذية لتنظيم الدعم السكني.

تتم الاستفادة من الباقات من خلال توقيع عقد تمويلي على أحد المنتجات التالية: