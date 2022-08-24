وزارة الصحة تقدم 4 نصائح لرعاية الأطفال خلال فترة الدراسة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض قدمت وزارة الصحة السعودية 4 نصائح لتعزيز الحالة النفسية للطفل وتقليل القلق خلال فترة الدراسة. وأشارت عبر حسابها على “تويتر” أن هذه النصائح هي: قضاء مدة زمنية للحوار معه، ومشاركته في حل ما يصعب عليه.

تفهم الصعوبات التي يواجهها ومساندته فيها، وتشجيعه على العلاقات الإجتماعية والتواصل مع الأصدقاء

اكتشاف مواطن القوة والضعف، ومحاولة تعزيزها أو إصلاحها.

الحرص على غرس التفكير الإجابي له. أخبار قد تهمك

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