السعوديه عبدالعزيز بن فيصل يعزي آل بن مسلّم في فقيدهم

محمد بن مسعود - الدمام - واسى الأمير عبدالعزيز بن فيصل بن عبدالمجيد وعدد من الأمراء آل بن مسلّم ،في وفاة فقيدهم حسين بن محمد بن مسلّم، الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى، وصلي عليه ودفن في مدينة نجران. والفقيد عم إبراهيم بن حسين بنَ مسلّم.
يذكر أن اليوم (الأربعاء) آخر أيام العزاء بمنزل الفقيد في جدة.
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