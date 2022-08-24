مؤسسة رعاية الفتيات بالرياض تنفذ خمس محاضرات تثقيفية للنزيلات

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض

نفذت مؤسسة رعاية الفتيات بالرياض التابعة لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة خلال الشهرين الماضية خمسة محاضرات تثقيفية بهدف رفع مستوى الوعي للنزيلات في أكثر من مجال وبالتعاون مع الجهات ذات العلاقة .

تنوعت مواضيع البرامج مابين محاضرات دينية بعناوين “اسم الله اللطيف واسم الله الفتاح ” و”الصلاة في حياتنا ” و”دور الأقران في توعية الشباب ” ومحاضرات توعوية عن “جدري القرود” و”السكري” وتناولت العديد من المحاور وصاحبها عروض مرئية ومسابقات وتطبيقات وانشطة للنزيلات.

يشار إلى أن المحاضرات اقيمت بالتعاون مع لجنة مكافحة العدوى وجمعية السكري السعودية الخيرية و اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات و المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.

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