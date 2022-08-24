طريق عقبة شعار.. مشروع هندسي فريد أسهم في تمكين الحركة السياحية في عسير

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

تعد عقبة شعار واحدةً من أهم العقبات الموجودة في منطقة عسير، حيث تقع في منطقة جبلية وعرة يصعب الوصول لها، مما استدعى العمل على تذليل الصعوبات كافة، وإنشاء طريق يخدم سكان وأهالي وزوّار المنطقة، ويربطهم مع بقية المناطق والمحافظات القريبة منها.

وتم إنشاء العقبة قبل أكثر من أربعين عاماً، حيث اشتمل إنشاؤها على شق الصخور وفتح 11 نفقاً وتركيب 32 جسراً، و يبلغ إجمالي أطوال طريق عقبة شعار نحو 14 كم.

أخبار قد تهمك

ويربط طريق عقبة شعار بين سراة عسير وتهامة، حيث تسهم العقبة في اختصار المعدل الزمني للمسافرين، كونها تعد إحدى الوجهات السياحية المهمة في المملكة، إلى جانب إسهامها في حركة الشاحنات الناقلة للمواد الغذائية والطبية والصناعية وغيرها.

وتستخدم وزارة النقل والخدمات اللوجستية أحدث التقنيات والمعايير العالمية في تنفيذ أعمال السلامة والصيانة على طريق عقبة شعار، حيث تهتم الوزارة بها كغيرها من سائر العقبات في المملكة، وتقوم بصورةٍ دورية بمجموعة من الأعمال عليها لرفع مؤشر الجودة ومستوى السلامة المرورية.

وتسهم هذه الجهود التي تقوم بها الوزارة في تعزيز ترابط شبكات الطرق والارتقاء بمؤشر جودتها، ورفع مستويات السلامة المرورية، وتحسين جودة الحياة والخدمات المقدمة لمستخدمي الطرق كافة، وصولاً لتحقيق مستهدفات القطاع في الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، بالصعود بالمملكة للمرتبة السادسة عالمياً في مؤشر جودة الطرق بحلول عام 2030، مع الحفاظ على ريادتها على العالم في جانب ترابط الشبكات.

Advertisements