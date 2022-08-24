اخبار الخليج – المستشار بونجمة: جاهزية تامة لأمانة النواب لافتتاح دور الانعقاد القادم دعماً للعملية التشريعية

محمد بن مسعود - الدمام - القائم بأعمال أمين عام الشورى: العمل ضمن فريق واحد للبناء على منجزات العمل التشريعي خدمة للوطن والمواطن

عقد سعادة المستشار راشد محمد بونجمة الأمين العام لمجلس النواب اجتماعاً مشتركاً مع السيدة كريمة محمد العباسي القائم بأعمال الأمين العام لمجلس الشورى صباح اليوم الأربعاء الموافق 24 أغسطس، لبحث تحضيرات الأمانتين العامتين لمجلسي الشورى والنواب لافتتاح دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي السادس.

ومن جانبه أكد سعادة المستشار راشد محمد بونجمة الأمين العام لمجلس النواب على جاهزية الأمانة العامة لمجلس النواب بكامل طاقتها لافتتاح دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي السادس، مشيراً الى الاستعداد التام لتوفير الدعم اللوجستي والتقني لعقد الجلسات العامة واجتماعات لجان المجلس النيابية والفعاليات البرلمانية المصاحبة، وتقديم كافة اشكال الدعم للسادة النواب من خلال توظيف الإمكانيات التكنولوجية و تنفيذ الخطط والاستراتيجيات الموضوعة دعماً للعملية التشريعية، ومواصلة العمل بوتيرة متسارعة وخطوات مثمرة وفق خطط ومنهجيات واضحة في ظل المشروع التنموي والاصلاحي لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه.

فيما أعربت السيدة كريمة محمد العباسي القائم بأعمال الأمين العام لمجلس الشورى عن الاستعداد التام للأمانة العامة لمجلس الشورى لبدء دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي السادس وفق إجراءات خطط العمل الموضوعة والمعتمدة لعقد الجلسات الأسبوعية واجتماعات اللجان، وتطوير سبل الدعم المطلوب لتقديم شتى أنواع المساندة للسادة الأعضاء لأداء مهامهم على الوجه الأكمل، وأكدت على تطويع الأنظمة التقنية الفاعلة والتكنولوجيا المتطورة في إدارة وتنظيم الجلسات وسير العمل داخل المجلس، بالإضافة إلى جاهزية فرق الدعم اللوجستي من مختلف الإدارات، مع العمل في إطار روح الفريق الواحد مع الأمانة العامة لمجلس النواب لتحقيق أهداف البناء على منجزات العمل التشريعي، وإنجاز التشريعات الوطنية التي تعود بالنفع والخير على الوطن والمواطن.