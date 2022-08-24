أسعار الغاز في أوروبا تتجاوز 3 آلاف دولار

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المناطق ـ متابعات

تجاوزت أسعار الغاز في أوروبا، وفقا لبيانات بورصة لندن، حاجز 3 آلاف دولار لكل ألف متر مكعب للمرة الأولى منذ 8 مارس، وبلغت الزيادة الإجمالية في تكلفة الغاز منذ بداية اليوم 16%.

وارتفعت تكلفة العقود الآجلة لشهر سبتمبر، في منفذ “TTF” في هولندا، إلى 3113 دولار لكل ألف متر مكعب، أو 302 يورو (لكل ميغاواط ساعة (بناء على سعر الصرف الحالي لليورو/دولار.

وفي وقت سابق، قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف، إن أسعار الغاز في الاتحاد الأوروبي قد تصل إلى 4000 دولار بحلول نهاية العام بسبب تصرفات سياسيي الاتحاد الأوروبي.

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Source almnatiq

