مران الهلال: جمل تكتيكية.. وتأهيل ثلاثي الفريق

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اختتم فريق الهلال، اليوم (الأربعاء) تحضيراته الميدانية؛ استعدادًا لمواجهة الخليج.

وبدأ الجهاز الفني المران بتدريبات فنية متنوعة ثم شرح المدير الفني رامون دياز عددًا من الجمل التكتيكية على جزء من مساحة الملعب.

وواصل قائد الفريق سلمان الفرج برنامجه التأهيلي على فترتين صباحية ومسائية، فيما أجرى ياسر الشهراني وميشايل ديلغادو برنامجيهما التأهيلين بالجري وتدريبات لياقية بالكرة.

وتوجه اللاعبون فور نهاية المران إلى المطار؛ استعدادًا للمغادرة إلى الدمام تأهبًا لخوض مواجهة الغد.

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Source akhbaar24

