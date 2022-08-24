“الأهلي” يُعلن تشكيله لمواجهة “القيصومة”

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أعلن المدير الفني للأهلي، روبرت سيبولدي، التشكيل الذي سيخوض به مباراته مساء اليوم (الأربعاء) أمام نظيره القيصومة ضمن منافسات الجولة الأولى من دوري يلو للدرجة الأولى.
وجاء تشكيل الأهلي للمباراة كالتالي:
حارس مرمى: ياسر المسيليم.
خط الدفاع: علي مجرشي، فهد حمد، عبدالباسط هندي، إبراهيم الزبيدي.
خط الوسط: عبدالله المقرن، فرانك كوم، محمد المجحد.
خط الهجوم: هيثم عسيري، يوسف العبدلي، سلمان المؤشر.
وجاءت دكة الاحتياط كالتالي: محمد الربيعي، طلال عبسي، هاني الصبياني، إياد مدني، زياد الجهني، سلطان السريكي، حسن العلي، فراس الغامدي، عبدالرحمن الزهراني.
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Source akhbaar24
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