 تداول صورة لمستوطنة بملابس “فاضحة” في باحات الأقصى.. وغضب عربي واسع

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المناطق ـ متابعات

تسببت صورة نشرتها مستوطنة إسرائيلية بملابس “خليعة” في باحات المسجد الأقصى بالقدس، في حالة من الغضب الواسع على مواقع التواصل الاجتماعي في فلسطين، والعالم العربي.

ونشرت المستوطنة صورة لها على حسابها الشخصي في إنستغرام، وعلقت: “الحي اليهودي والمسلم والمسيحي والأرمني وتجربة القبر المقدس، مزيج من الثقافات الرائعة التي تلفت انتباهك”.

وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، أعلنت اليوم الأربعاء، إغلاق الحرم الإبراهيمي الشريف في مدينة الخليل أمام المصلين المسلمين، وفتحه بالكامل أمام المستوطنين واليهود، اعتباراً من الساعة العاشرة ليلا، ولغاية العاشرة من ليلة يوم غد الخميس، بحجة “الأعياد اليهودية”.

وأفادت الأوقاف الإسلامية في الخليل، بأن سلطات الاحتلال أبلغتهم إغلاق الحرم غدا، بحجة إحياء ما يسمى عيد “أول أيلول”، بحسب وكالة الأنباء الفلسطنية وفا.

من جانبه، استنكر مدير أوقاف الخليل نضال الجعبري، قرار حكومة الاحتلال إغلاق الحرم الإبراهيمي الشريف، إضافة إلى استمرارها منع رفع الأذان في العديد من الأوقات، وخاصة وقت صلاة المغرب من على مآذن الحرم الإبراهيمي الشريف بشكل مستمر ومتزايد، وإخضاع المصلين لعدة تفتيشات قبل الوصول إلى الحرم.

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Source almnatiq

