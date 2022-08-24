“قلعة المعظم الأثرية” بالعلا.. بنيت قبل 400 عام لمراقبة الحجاج وحمايتهم

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وثق المصور السعودي توفيق البلوي خلال جولته الاستكشافية لآثار العلا، قلعة قديمة تسمى بـ”قلعة المعظم الأثرية” والمحاطة ببِركة مليئة بالمياه.
وقال البلوي لـ”أخبار 24″ إن قلعة المعظم الأثرية هي قلعة تاريخية تعد من آثار العصور الإسلامية المتأخرة، وتقع جنوب شرق مدينة تبوك بمركز المعظم، والتي أنشئت سنة 1622م في عهد السلطان العثماني عثمان الثاني.
وأضاف أنها تعد من منازل الطريق الشامي، والتي تعتبر من أكبر القلاع العثمانية التي كانت تستخدم لمراقبة الحجاج وحمايتهم وتخزين المؤنة، ويوجد على واجهة هذه القلعة أربعة نقوش تأسيسية لبنائها.
وبين أن تسمية القلعة بهذا الاسم يعود نسبة للمكان الذي تقع فيه، حيث كان يسمى قديماً “بالحاكة” ثم تحولت إلى اسم الملك المعظم الأيوبي لكونه أول من بنى البِركة المشهورة التي تتجمع فيها مياه الأمطار.
وعن شغفه بتصوير آثار العلا، قال البلوي عندما أطلق ولي العهد الأمير محمد بن سلمان حفظه الله رؤية 2030 حصلت نقلة عالمية جعلت العلا من الوجهات السياحية العالمية؛ للعلماء ومحبي الآثار القديمة بجبالها ذات التشكيلات الصخرية.
وأشار إلى أنه من أبناء العلا ويعشق التصوير ويسعى إلى التقاط صور تبرز جمال آثار المملكة، مؤكداً أنه لا يخرج من المنزل إلا وأدوات التصوير بحوزته، مبيناً أن صوره تلقى تفاعلاً عبر منصات التواصل الاجتماعي.
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Source akhbaar24
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