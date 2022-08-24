هل يحق للبائع ربط شراء سلعة بسلعة أخرى؟ وزارة التجارة تجيب

︎ . المناطق_متابعات أوضحت وزارة التجارة أنه لا يحق للتاجر إلزام المشتري بشراء سلعتين للحصول على إحداهما، فلا يجوز ربط شراء سلعة بسلعة أخري. وأشارت عبر حسابها على “تويتر” أنه يستثني من ذلك أمرين: إذا أعلنت المنشأة عن عروض كأن يكون الإعلان: “اشتر قطعة واحصل على الثانية مجاناً”. إذا كان دليل السلعة مبيناً بأن القطع متصلة ببعضها البعض كما هو في كتيب المالك. ● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري . Source almnatiq





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