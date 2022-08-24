شرعت وزارة التعليم في وضع خطة لمعالجة الآثار الناجمة عن إزالة وتطوير الأحياء العشوائية، وذلك من خلال إنشاء عدد من المشاريع التعليمية في مدينة جدة؛ لتستوعب اكثر من 50 ألف طالب وطالبة في أقل من شهرين.



كانت هذه تفاصيل خبر مشاريع تعليمية جديدة في جدة بعد أعمال الإزالة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.