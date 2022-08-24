بوابة ناجز تتوسع بإتاحة 140 خدمة إلكترونية

وأعلنت الوزارة أن بوابة ناجز أتاحت حتى الآن نحو 140 خدمة إلكترونية تغني المستفيدين عن زيارة المرافق العدلية.
وكشفت الوزارة أن بوابة ناجز سجلت منذ بداية العام 2022، أكثر من 36 مليون عملية دخول للاستفادة من مختلف الخدمات العدلية، وشملت القضاء، التنفيذ، التوثيق، الوكالات والإقرارات، والتراخيص وغيرها من الخدمات المتنوعة عن بعد، دون الحاجة إلى زيارة المقرات العدلية، واستفاد منها نحو 7.3 ملايين مستفيد، حصلوا على خدماتهم بسهولة ويسر بخطوات ميسرة من أماكنهم.
وبينت الوزارة أن معدل المستفيدين يوميًا من بوابة ناجز يبلغ نحو 180 ألف مستفيد.
كما شهدت "ناجز" مؤخرًا إطلاق 51 خدمة جديدة، ليرتفع عدد الخدمات المتاحة عبر ناجز إلى 140 خدمة عدلية، يمكن للمستفيدين (مواطنين – مقيمين – زائرين - قطاع الأعمال) إجراؤها وفق خطوات بسيطة وميسرة؛ مما يختصر عليهم الجهد والوقت، دون الحاجة إلى زيارة المرافق العدلية من محاكم وكتابات عدل وفروع للوزارة.
وتتميز بوابة "ناجز" بتصنيف العديد من الخدمات حسب الاختصاص ليسهل على المستفيد الحصـول على الخدمة العدلية ما بيـن أبرز الخدمات (القضاء – التنفيذ – العقارات - الوكالات والإقرارات - الحالات الاجتماعية - خدمات التراخيص) وغيرها من الخدمات المتنوعة.
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