إعلان نتائج القبول المبدئي للمتقدمين على الوظائف العسكرية

بوابة ناجز تتوسع بإتاحة 140 خدمة إلكترونية وجه وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني بالتوسع في إتاحة الخدمات الإلكترونية عبر بوابة ناجز ، مؤكدًا في توجيهاته لفرق العمل... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 26 محرم 1444 هـ 26 محرم 1444 هـ

بتوجيهات الملك.. إجلاء مصابي الحادث المروري بريزا التركية إلى السعودية بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وبمتابعة مستمرة من وزير الخارجية،... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 26 محرم 1444 هـ 26 محرم 1444 هـ

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