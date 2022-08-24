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إعلان نتائج القبول المبدئي للمتقدمين على الوظائف العسكرية

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icon-clock.png26 محرم 1444 هـ

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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