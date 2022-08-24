بتوجيهات الملك.. إجلاء مصابي الحادث المروري بريزا التركية إلى السعودية

بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان ، وبمتابعة مستمرة من وزير الخارجية، أجلت سفارة المملكة العربية السعودية في جمهورية تركيا، اليوم، بالتنسيق مع وزارة الصحة، المواطنين المصابين في الحادث المروري في مدينة ريزا شمال تركيا، عبر طائرتي إخلاء طبي، وذلك لاستكمال علاجهم في أرض دوت الخليج. وثمنت السفارة اهتمام ورعاية خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد بأبنائهم المواطنين في كل مكان، سائلين المولى عز وجل أن يتم على المصابين الصحة والعافية.



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