شكرا لقرائتكم خبر عن صفقة انتقال دينايير إلى النصر مهددة بالفشل والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية، اليوم الأربعاء، أن صفقة انتقال جيسون دينايير، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي أولمبيك ليون الفرنسي السابق، إلى صفوف النصر، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، مهددة بالفشل.

صفقة انتقال دينايير إلى النصر مهددة بالفشل

وأشارت التقارير إلى أن إدارة نادي النصر، برئاسة مسلي آل معمر، قررت صرف النظر عن التعاقد مع اللاعب، والخروج من المفاوضات.

وذكرت التقارير أن إدارة نادي النصر، أوقفت مفاوضاتها مع جيسون دينايير، بسبب اشتراطاته في بنود فسخ العقد.

وذكرت التقارير أن إدارة النصر رفضت شروط وكيل أعمال اللاعب، خشية تكرار سيناريو عقد الثنائي الأرجنتيني موري وبيتي مارتينيز.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، لمواجهة نظيره الوحدة، في أولى جولات الدوري السعودي للمحترفين، يوم السابع والعشرين من شهر أغسطس الجاري.