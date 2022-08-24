شكرا لقرائتكم خبر عن رسميًا.. الشباب يوقع مخالصة مالية مع نجم الفريق والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أنهى مجلس إدارة نادي الشباب برئاسة خالد البلطان، التعاقد مع نجم الفريق الأول لكرة القدم، ووقع مخالصة مالية خلال الصيف الجاري.

الشباب يُنهي المخالصة المالية مع ندياي

وأكد النادي السعودي، عن توقيع مخالصة مالية مع الدولي السنغالي ألفريد ندياي لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم، خلال الميركاتو الصيفي الجاري، والذي انضم للفريق من صفوف فياريال الإسباني، موسم 2020.

وخاض ندياي 71 مباراة رفقة نادي الشباب المواسم الماضية، حيث تمكن من تسجيل هدف وحيد، بينما صنع هدفين أخرين.



سيلتا فيجو يعلن اتفاقه مع الشباب السعودي لإعارة سانتي مينا



من ناحية أخرى أعلن نادي سيلتا فيجو الإسباني، اليوم الثلاثاء عبر موقعه الرسم، توصله لاتفاق مع نادي الشباب السعودي، بشأن إعارة المهاجم الشاب سانتي مينا للفريق السعودي حتى 30 يونيو 2023.

وجاء رحيل اللاعب إلى الشاب، بعد غيابه عن الحسابات الفنية مع فريقه، وعدم مشاركته في أي مباراة رسمية مع سيلتا منذ مطلع مايو الماضي.



اللاعب يغيب عن فريقه منذ إدانته بالسجن 4 سنوات

ولم يشارك اللاعب مع الفريق الإسباني، بعدما تم إدانته بالسجن 4 سنوات، في حكم درجة أولى، لاتهامه بارتكاب واقعة اعتداء جنسي في ألميريا عندما كان لاعبا في صفوف فالنسيا.

وكان اللاعب في منتصف يوليو الماضي، طالب ناديه من خلال خطاب رسمي عبر الفاكس، بإعادته للتدريبات، حيث أن العقوبة ليست نهائية، إلا أن النادي قرر استبعاده من المباريات الودية خلال فترة الإعداد للموسم الحالي.



رحيل مينا يفتح الباب أمام سيلتا فيجو لضم مهاجم جديد



ويرغب سيلتا فيجو، بعد رحيل مينا إلى قيد مهاجم جديد للفريق بناء على رغبة للمدرب الأرجنتيني إدواردو تشاتشو كوديت على مدار الأسابيع الماضية، خاصةً أن الفريق لا يملك سوى الثنائي المخضرم ياجو أسباس، والبرتغالي الشاب جونسالو باسينسيا، في هذا المركز.