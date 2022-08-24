شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. الشباب السعودي يحصل على خدمات نجم سيلتا فيجو والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - نجح نادي الشباب السعودي في الحصول على خدمات نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيلتا فيجو الإسباني، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.



سيلتا فيجو يعلن اتفاقه مع الشباب السعودي لإعارة سانتي مينا



وأعلن نادي سيلتا فيجو الإسباني، اليوم الثلاثاء عبر موقعه الرسم، توصله لاتفاق مع نادي الشباب السعودي، بشأن إعارة المهاجم الشاب سانتي مينا للفريق السعودي حتى 30 يونيو 2023.

وجاء رحيل اللاعب إلى الشاب، بعد غيابه عن الحسابات الفنية مع فريقه، وعدم مشاركته في أي مباراة رسمية مع سيلتا منذ مطلع مايو الماضي.



اللاعب يغيب عن فريقه منذ إدانته بالسجن 4 سنوات



ولم يشارك اللاعب مع الفريق الإسباني، بعدما تم إدانته بالسجن 4 سنوات، في حكم درجة أولى، لاتهامه بارتكاب واقعة اعتداء جنسي في ألميريا عندما كان لاعبا في صفوف فالنسيا.

وكان اللاعب في منتصف يوليو الماضي، طالب ناديه من خلال خطاب رسمي عبر الفاكس، بإعادته للتدريبات، حيث أن العقوبة ليست نهائية، إلا أن النادي قرر استبعاده من المباريات الودية خلال فترة الإعداد للموسم الحالي.



رحيل مينا يفتح الباب أمام سيلتا فيجو لضم مهاجم جديد

ويرغب سيلتا فيجو، بعد رحيل مينا إلى قيد مهاجم جديد للفريق بناء على رغبة للمدرب الأرجنتيني إدواردو تشاتشو كوديت على مدار الأسابيع الماضية، خاصةً أن الفريق لا يملك سوى الثنائي المخضرم ياجو أسباس، والبرتغالي الشاب جونسالو باسينسيا، في هذا المركز.