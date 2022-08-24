محمد بن مسعود - الدمام - قال وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، إن قطاع التعليم يشهد تطورًا في أنظمة البناء، مؤكدًا أن هناك تطورًا قادمًا يتمثل في بناء مبانٍ متعددة الأدوار في مدة لا تزيد عن 6 شهور.

وأضاف في لقاء مع قناة “الإخبارية”، أنَّ الوزارة تنتظر فقط موافقات للجهات المعنية مثل الدفاع المدني، لتسهيل حلّ المشكلات الطارئة. وأشار إلى أنَّ هذه المنظومة أقل تكلفة من المباني الاعتيادية التي قد تأخذ مدة عامين، لافتًا إلى أنَّ العمر الافتراضي لهذه الأبنية يوازي العمر الافتراضي للأبنية الاعتيادية. أخبار قد تهمك وكان “الشيخ” قد أكد في تصريحات سابقة اليوم، أنَّ الوزارة وضعت خطة متكاملة لمعالجة الآثار الناتجة عن مشروع إزالة وتطوير الأحياء العشوائية بمحافظة جدة، من منطلق التكامل والتعاون بين جميع القطاعات الحكومية، والسعي المتواصل لتوفير البدائل ‏المناسبة، وبشكل سريع، قبل بداية العام الدراسي الجديد، لضمان عدم توقف العملية التعليمية لطلبة تلك المدارس حضوريًا في مقرات الدراسة.

كانت هذه تفاصيل خبر وزير التعليم: تطور قادم بالمنظومة التعليمية يُمكن من إنشاء مبانٍ في 6 شهور فقط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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