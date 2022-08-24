زوج رئيسة “النواب الأمريكى” تحت المراقبة بتهمة القيادة تحت تأثير الكحول

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

اعترف زوج رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي بالذنب بارتكاب جنحة قيادة تحت في التهم المتعلقة بحادث وقع مايو الماضي في ولاية كاليفورنيا وحكم عليه بالسجن خمسة أيام وثلاث سنوات من المراقبة.

وفقا لمجلة بوليتكو، أعلن مكتب المدعي العام في مقاطعة نابا أن قاضى بالولاية حكم على بول بيلوسي زوج نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب بالسجن خمسة أيام لقيادته تحت تأثير الكحول مما تسبب في إصابة.

كما رفض قاضي محكمة مقاطعة نابا العليا تهمة القيادة الثانية بمستوى 0.08 في المائة من الكحول فى الدم أو أعلى مما تسبب فى إصابة بعد أن أقر بول بيلوسي بالذنب في التهمة الأولى.

اعتقلت الشرطة في كاليفورنيا بول بيلوسي في أواخر مايو بعد ان استجابت الشرطة لبلاغ عن حادث سيارة، وقالت دورية الطرق السريعة التابعة للولاية إنه في الوقت الذي صدمت فيه سيارته سيارة أخرى كان يحاول عبور طريق الولاية 29.

حكم القاضي أيضًا على بول بيلوسي بوضعه لمدة ثلاث سنوات تحت المراقبة وطلب منه إكمال برنامج وثيقة الهوية الوحيدة لمدة ثلاثة أشهر ودفع ما يقرب من 5000 دولار كتعويض عن الفواتير الطبية، وقالت المحكمة ان زوج بيلوسى يمكنه الاستمرار فى القيادة خلال العام المقبل فقط إذا كانت السيارة مزودة بجهاز إشعال يأخذ عينة من التنفس ويحللها قبل بدء تشغيل المحرك.

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قال ممثلو الادعاء إن بول بيلوسي لن يضطر فى الواقع إلى قضاء خمسة أيام فى السجن بسبب عقوبته، لأن الساعات التي قضاها في الحجز فور وقوع الحادث ستحسب يومين، ويومين إضافيين تم احتسابهما لحسن السلوك، وسيشمل يومه الأخير تقديم خدمة للمجتمع معتمدة من المحكمة.

وقال ممثل عن بول بيلوسى فى وقت سابق إن الحادث وقع أثناء قيادته “لمسافة قصيرة” إلى المنزل من حفل عشاء بمفرده، وأضاف أن زوج رئيسة النواب كان “متعاونًا بشكل كامل” مع السلطات.