محمد بن مسعود - الدمام - حذر الدكتور خالد النمر استشاري أمراض القلب وقطسرة الشرايين، من خطورة الحزن على الصحة والقلب بصفة خاصة. وقال النمر، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: الحُزن عِبءٌ ثقيلٌ على القلب حيث أنّه يسبب التالي: ١.يرفع الضغط ٢.يرفع نبضات القلب ٣.يزيد من تركيز عوامل تخثر الدم ٤.يرفع الكورتيزول أخبار قد تهمك ٥.يقلل كفاءة النوم.

كانت هذه تفاصيل خبر استشاري: 5 أعراض خطيرة على القلب بسبب الحزن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.