أمانة مكة المكرمة تستضيف ورشة حماية النزاهة وتعزيز الشفافية

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

استضافت أمانة العاصمة المقدسة اليوم ورشة عمل بعنوان حماية النزاهة وتعزيز الشفافية وأحكام نظام الرقابة التي نفذتها وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان ممثلة في الإدارة العامة للمراجعة الفنية والتشغيلية بوكالة المراجعة الداخلية وإحكام الضوابط الرقابية بمشاركة هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، بحضور وكيل أمين العاصمة المقدسة للدعم والمساندة إبراهيم الغامدي، ووكيل الأمين للخدمات المهندس محمد باحارث، وعدد من مديري العموم ومنسوبي الأمانة.

وتهدف الورشة إلى تنمية مهارات الموظفين، خاصةً فيما يتعلق بأهداف وتطبيقات مبادئ النزاهة والحفاظ على الموارد العامة والمكتسبات والمقدرات الوطنية، بما يمكنهم من أداء أعمالهم وفق أفضل الممارسات المهنية.

واشتملت الورشة على محورين، الأول بعنوان: “آلية تنفيذ وتعزيز الرقابة في المشاريع”، فيما حمل المحور الثاني عنوان: “الإفصاح والشفافية وتعارض المصالح”.