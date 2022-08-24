كتاب سعودي يفوز بجائزة كتب السلام الدولية في نسختها السادسة

محمد بن مسعود - الدمام - فاز الكتاب الوثائقي للمبادرة الوطنية كرتنا ثقافتنا للإعلامي الكبير الدكتور جاسم الياقوت بجائزة كتب السلام الدولية لعام 2022 الدولية في نسختها السادسة حيث سيتم تكريم الدكتور الياقوت في حفل كبير تقيمه الجمعية الدولية لكتب السلام بالتعاون مع الهيئة الدولية للتسامح وندوة الثقافة والعلوم في دبي في 11 سبتمبر القادم.

وقد تلقى الدكتور جاسم الياقوت نائب رئيس إتحاد الإعلاميين العرب وعضو إتحاد المبدعين العرب خطاب فوزه بالجائزة من السيد أنطونيو إمينيو رئيس جائزة كتب السلام الدولية، للرياضة وحقوق الإنسان، والسلام، والثقافة.

وقد أعرب الدكتور جاسم الياقوت عن سعادته بفوز كتابه بهذه الجائزة العالمية المرموقة حيث نجح الكتاب في توثيق فكرة فعاليات المبادرة وماتخللها من الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية لنشر المحبة والسلام في المجتمع وجعلها فكرة قابلة للتطبيق في جميع المجتمعات في أي زمان ومكان لدعم وتعزيز لغة الحوار بين شعوب العالم.

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وأوضح أنه من خلال فكرة مهرجان “كرتنا ثقافتنا” حرصنا على الاستثمار في برامج المسؤولية الاجتماعية ، للمساعدة في ربط شرائح المجتمع في المملكة العربية السعودية والمقيمين في تنمية المجتمع لتحفيز طاقاتهم الكامنة في دفع عجلة التنمية والعيش في الحب والسلام.

وأضاف أن الكتاب يوثق أهداف المهرجان للمساهمة في توعية المجتمع وتثقيفه ، وبناء جيل قادر على تمثيل وطنه وبناء مستقبل باهر له بما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030 التي أولت اهتمامًا خاصًا بجودة الحياة بالإضافة إلى المساهمة في غرس المحبة والسلام بين مختلف شرائح المجتمع ومختلف الفئات العمرية ونبذ التعصب والعنصرية.

وأشار إلى أن الكتاب يوثق حرصنا على العمل لصالح التضامن والسلام ، والأنشطة الاجتماعية ، لتعزيز نشر السلام والثقافة من خلال البرامج التي ساهمت في غرس ونشر الحب والسلام بين أفراد المجتمع. والمقيمين من مختلف الجنسيات ويستثمرون كرة القدم في ذلك .

وإعتبر الياقوت الجائزة إضافة جديدة للإنجازات الرياضية والثقافية السعوديةعلى مستوى العالم.

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