رئيس ديوان المظالم يرأس لجنة التعاملات الإلكترونية

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

أكد معالي رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف خلال اجتماعه اليوم بأعضاء لجنة التعاملات الإلكترونية بديوان المظالم، ضرورة تحقيق جودة جميع التعاملات والإجراءات القضائية والإدارية الرقمية في ديوان المظالم إلى جودة متكاملة.

واطلع معاليه خلال الاجتماع الذي عُقِد بمقر ديوان المظالم بالرياض على الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها، المتضمنة تقريرًا مفصلًا بأعمال فريق تطوير منصة “معين”، وعرضٍ عن قياس التحول الرقمي بالديوان، إضافة إلى مؤشرات نظام الأداء فيه.

واختتمت اللجنة اجتماعها باعتماد قواعد عمل لجنة التعاملات الإلكترونية، بالإضافة إلى تطوير نماذج وآليات البريد الإلكتروني بين المحاكم الإدارية.

وأشاد اليوسف بما قُدِّم من مهام، وما رُفِع من توصيات في سبيل رقمنة خدمات القضاء الإداري، وما يسانده من إدارات ديوان المظالم البشرية والمالية، في سبيل تيسير كل التعاملات وما يمكن أن يسهم به ذلك من تحقيق مستهدف العدالة الناجزة.

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