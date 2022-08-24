شكرا لقرائتكم خبر عن بعد خروجه من حسابات نونو سانتو.. الصحفي يتلقى عرضًا لضمه والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أكدت تقارير صحفية أن نونو سانتو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة، أبدى عدم رغبته في استمرار زياد الصحفي، خلال الموسم المقبل.

الصحفي يتلقى عرضًا لضمه

وأشارت التقارير إلى أن نونو سانتو أكدت عدم حاجته لخدمات زياد الصحفي خلال الموسم الجديد، حيث قام باستبعاده من معسكر العميد.

وذكرت التقارير أن زياد الصحفي لا يرغب في الانتقال إلى دوري يلو خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأكد الإعلامي خالد الرشيد، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أن زياد الصحفي من المتوقع رحيله عن اتحاد جدة بتوقيع مخالصة مالية.

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وأوضح أن زياد الصحفي يحظى باهتمام من أحد أندية العاصمة لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ويواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة، نظيره العدالة، في أولى جولات دوري روشن السعودي، يوم السادس والعشرين من شهر أغسطس الجاري.