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بعد خروجه من حسابات نونو سانتو.. الصحفي يتلقى عرضًا لضمه

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محمد الفلاح - أكدت تقارير صحفية أن نونو سانتو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة، أبدى عدم رغبته في استمرار زياد الصحفي، خلال الموسم المقبل. 

الصحفي يتلقى عرضًا لضمه 

وأشارت التقارير إلى أن نونو سانتو أكدت عدم حاجته لخدمات زياد الصحفي خلال الموسم الجديد، حيث قام باستبعاده من معسكر العميد. 

وذكرت التقارير أن زياد الصحفي لا يرغب في الانتقال إلى دوري يلو خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. 

وأكد الإعلامي خالد الرشيد، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أن زياد الصحفي من المتوقع رحيله عن اتحاد جدة بتوقيع مخالصة مالية. 

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وأوضح أن زياد الصحفي يحظى باهتمام من أحد أندية العاصمة لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. 

ويواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة، نظيره العدالة، في أولى جولات دوري روشن السعودي، يوم السادس والعشرين من شهر أغسطس الجاري.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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