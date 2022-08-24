شكرا لقرائتكم خبر عن بالمجان.. نجم جديد يقترب من الرحيل عن أهلي جدة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - اقترب نجم جديد من الرحيل عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي جدة، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

نجم جديد يقترب من الرحيل عن أهلي جدة

وأوضحت تقارير صحفية أن علي الأسمري، يقترب من الرحيل عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي جدة بالمجان.

وذكرت صحيفة "البلاد"، اليوم الأربعاء، أن علي الأسمري غادر معسكر الفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي جدة. يأتي ذلك بسبب عدم وجود جدية من إدارة نادي أهلي جدة، لتجديد عقد اللاعب خلال الفترة الحالية.

ودخل اللاعب في الفترة الحرة من عقده في الوقت الحالي، التي يحق له فيها التفاوض مع الأندية والتوقيع دون الرجوع إلى ناديه.

ويواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي جدة، نظيره القيصومة، مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة دوري يلو.