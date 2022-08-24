شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يجد بديلا لعمر السومة والاعلان خلال هذا الاسبوع والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تواصل إدارة الأهلي السعودي محاولاتها من أجل التعاقد مع صفقات جديدة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية خاصة بعد رحيل العديد من اللاعبين عقب هبوط الفريق لدوري الدرجة الأولى.

وتعد أبرز المراكز التي يرغب الأهلي في تدعيمها هو مركز رأس الحربة خاصة بعد أن رحل عمر السومة النجم السوري لصفوف العربي القطري خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ووفقا للتقارير الصادرة من داخل الأهلي السعودي فإن الفريق اقترب من إنهاء الاتفاق مع المهاجم الجاميكي لويس جرابان وسيتم الاعلان عن صفقة خلال الفترة القادمة.

صفقة الأهلي الجديدة

وتابعت التقارير بأن اللاعب وقع بالفعل على العقود لمدة عام واحد في صفقة انتقال حر على أن يحصل اللاعب على راتب لا يتجاوز 600 ألف دولار لينهي بذلك الأهلي صفقاته الصيفية.

ومن المنتظر أن يصل اللاعب إلى جدة خلال الأسبوع الجاري من أجل إجراء الفحوصات الطبية لبدء التدريبات الجماعية للفريق والاستعداد للظهور بقميص الأهلي في المباريات القادمة بدوري الدرجة الأولى.

ومن المتوقع أن تكن مباراة الجولة الثانية أمام فريق الأخدود التي ستقام يوم الثلاثين من أغسطس الجاري، هي مباراة الظهور الأول للاعب.

مسيرة جرابان بالدوري الإنجليزي

يذكر أن جرابان يمتلك من العمر 34 عاما ولديه مسيرة طويلة في الملاعب الإنجليزية حيث لعب لصفوف نوتنجهام فورست وأستون فيلا وبورنموث وسندرلاند ونورويتش سيتي وريدينج بالدوري الإنجليزي وبدوري الدرجة الأولى الإنجليزي.