سمو أمير الحدود الشمالية بالنيابة يستقبل مدير الجوزات لانتهاء فترة عمله بالمنطقة

︎ . المناطق_واس استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن عبدالرحمن بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية بالنيابة بمكتبه بالإمارة اليوم, مدير الجوازات بالمنطقة العميد خالد القحطاني لانتهاء عمله بالمنطقة. وأشاد سمو أمير المنطقة بالنيابة بالجهود المبذولة خلال فترة عمله, سائلًا المولى عزوجل له النجاح والتوفيق في مسيرته المقبلة. من جانبه, أعرب العميد القحطاني عن شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة وسمو نائبه على دعمهما الدائم والمستمر لإدارة الجوازات وجميع الجهات الأمنية و الخدمية بالمنطقة. ● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري . Source almnatiq





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