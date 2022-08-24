“ميناء جدة” يسهم في زيادة حجم الصادرات والتبادل التجاري مع المغرب بنسبة 117%

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أسهم ميناء جدة الإسلامي، في تعزيز حركة التجارة مع المغرب ودعم الصادرات السعودية عبر 6 خطوط ملاحية وخدمات رئيسية أسهمت في زيادة حجم التبادل التجاري بنسبة 117%.

وتتبنى الهيئة العامة للموانئ “موانئ” أهدافاً استراتيجية لرفع تنافسية الموانئ السعودية على الصعيدين الاستثماري والخدمات اللوجستية، وتوفير الدعم اللازم للمستوردين والمصدرين؛ من خلال ربط موانئ المملكة بالعالم وترسيخ موقعها كمركز لوجستي عالمي يربط 3 قارات.

يذكر أن ميناء جدة الإسلامي، يضم 4 محطات، و62 رصيفًا متعدِّد الأغراض بأعماق تتراوح بين 7,5م و 18م، وتصل مساحته الإجمالية إلى 12,5 كم²، فيما تُقدر طاقته الاستيعابية بنحو 130 مليون طن.

ويعد ميناء جدة الإسلامي الميناء الأول على ساحل البحر في مجال التجارة البحرية العابرة ومسافنة الحاويات والبضائع.

ونجح خلال عام 2021 في مناولة 60.6 مليون طن بضائع، وبلغت أعداد حاويات المناولة ما يقارب 4.9 مليون حاوية، فيما بلغت حاويات المسافنة لنفس العام نحو 2.8 مليون حاوية.



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Source akhbaar24

