استشاري: 7 عوامل تسبب آلام العين.. وهذه حقيقة أضرار الجوال والأجهزة الإلكترونية

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أكد الدكتور غزاي الثبيتي، استشاري جراحة الشبكية والماء الأبيض، أن آلام العين عبارة عن عرض له أسباب كثيرة، يتم تحديدها بعد تقييم الحالة والأعراض المصاحبة.

ولفت الثبيتي، خلال استضافته في برنامج «صباح السعودية» على قناة «السعودية» أن عوامل آلام العين تدور حول 7 أسباب تشمل:

1 – التهابات الجفون.

2 – الجفاف بشكل عامّ.

3 – استخدام العدسات اللاصقة.

4 – دخول جسم غريب داخل العين على سطح القرنية.

5 – التهابات الداخلية للعين في بعض الحالات النادرة.

6 – التهابات القزحية.

7 – ارتفاع ضغط العين أو الماء الأزرق.

وأشار الثبيتي إلى أن كل عمر معين له أسباب محددة، في فئة صغار السن يكون الجفاف هو أول سبب واستخدامات العدسات اللاصقة، في حين أن ارتفاع ضغط العين بين مرضى السكري يكون شائعًا لدى كبار السن وكذلك التهابات الجفون.

وعن علاقة آلام العين واستخدام الجوال والأجهزة الإلكترونية، أوضح استشاري جراحة الشبكية والماء الأبيض، أن استخدام هذه الأجهزة لا تسبب أمراضًا للعين بشكل مباشر ولا تحدث أورامًا، ولكن الأمر يقتصر على حالة من الإجهاد وآلام حول منطقة العين وهي أعراض بسيطة تزول مع تغيير عادات استخدام هذه الأجهزة.

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Source almnatiq

