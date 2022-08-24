مدرب الاتحاد يستعين بهذا الثنائي الشاب في “دوري روشن”

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كشفت مصادر صحفية، اليوم الأربعاء، أن المدير الفني لفريق الاتحاد، المدرب البرتغالي نونو سانتو، قرر الاستعانة بثنائي من فريق درجة الشباب، قبل انطلاق الموسم الرياضي الجديد بـ”دوري روشن”.
وقالت المصادر، إن المدرب البرتغالي نونو سانتو، استدعى ثنائي فريق درجة الشباب نور الدين البحار وسلطان الصليلي للتدريبات، لرغبته في الاستعانة بهما خلال مشوار الفريق بالدوري.
وكانت مصادر أشارت في وقت سابق إلى أن المدير الفني لفريق الاتحاد، قرر استبعاد عدد كبير من اللاعبين من التدريبات الجماعية، إذ طالب الإدارة بإعارتهم أو بيع عقودهم.
ونوهت المصادر إلى أن قائمة المستبعدين ضمت كلا من: المدافع زياد الصحفي، المحور خالد السميري، والحارسين صالح الوحيمد، محمد أبوعصيده، بجانب 5 لاعبين شباب، هم: “عمر داخل وأحمد باحسين ونايف عسيري ورغدان سامر ومحمد العيسى”.
ويحل الاتحاد ضيفًا على العدالة يوم الجمعة المقبل، في الأحساء ضمن الجولة الأولى من منافسات دوري روشن، الذي ينطلق غدًا بلقاءين.
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Source akhbaar24
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