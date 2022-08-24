بعد فيديو الرقص.. رئيسة وزراء فنلندا تعتذر عن صورة غير لائقة

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اعتذرت رئيسة الوزراء الفنلندية، سانا مارين، عن صورة غير لائقة تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي لامرأتين داخل مقر الرسمي لإقامة رئيسة الوزراء.
وأشارت وسائل الإعلام الفنلندية إلى أن الصورة غير المتداولة لامرأتين ظهرتا بمظهر غير لائق خلال الحفل الذي أقيم في مقر إقامتها الرسمي في هلسنكي في يوليو الماضي.
ووصفت رئيسة الوزراء، الصورة بأنها من نوعية الصور غير اللائقة، مضيفة أنه لم يحدث شيء يمكن وصفه بغير العادي، في هذا الحفل، لافتة إلى أنه تضمن السباحة واستخدام الساونا فقط.
في السياق نفسه ذكرت وسائل الإعلام الفنلندية أن الصورة التقطت في دورة مياه الطابق السفلي التي يستخدمها الضيوف.
وتأتي واقعة الصور غير اللائقة، بعد أيام من انتشار فيديو لرئيسة الوزراء وهي ترقص، وما تبعه من اتهامات باتباع أسلوب حياة يتسم بالإفراط في اللهو والحفلات والشراب.
وكانت رئيسة الوزراء، قد خضعت طوعًا عقب هذا المقطع لاختبار تعاطي المخدرات، وثبت عدم تعاطيها المخدرات.
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Source akhbaar24
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