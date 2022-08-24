سمو أمير الحدود الشمالية بالنيابة يستقبل فريق عمل بنك الجزيرة

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المناطق_واس
أكد صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن عبدالرحمن بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية بالنيابة، أهمية دور البنوك السعودية في تعزيز الاقتصاد الوطني، لافتاً الانتباه لما توليه الحكومة الرشيدة – أيدها الله – من رعاية واهتمام لهذا القطاع الحيوي من خلال توفير جميع التسهيلات اللازمة له كونه أحد القطاعات الداعمة للاقتصاد.
جاء ذلك خلال استقبال سموه بمكتبه بالإمارة اليوم, فريق عمل من بنك الجزيرة يتقدمهم نائب الرئيس ورئيس شبكة الفروع وقنوات التوزيع محمد بن سعود السماري وعدد من القيادات بالبنك.
وجرى خلال اللقاء استعراض دراسة فتح فرع لبنك الجزيرة بالمنطقة للإسهام في الحراك التنموي وتعدد الفرص الاستثمارية.
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Source almnatiq
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