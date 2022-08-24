“سكني”: بدء تسليم 450 وحدة سكنية للمستفيدين من مشروع إطلالة البحر بالخبر

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أعلن برنامج سكني بدء تسليم الوحدات السكنية للمستفيدين من مشروع إطلالة البحر بمدنية الخبر في مرحلته الأولى بعدد 450 فيلا سكنية.
وأضاف أن ذلك جاء بعد انتهاء العمل فيها وإيصال الخدمات والبنية التحتية، مشيرا إلى أن المشروع يضم 860 فيلا بحي العزيزية في محافظة الخبر، وذلك على مساحة تقدر بـ 358,620,93 م2، ويشمل العديد من المواقع الخدمية للجهات الحكومية المختلفة.
كما يشمل المشروع الجوامع والمساجد والمدارس والحدائق والمسطحات الخضراء والمرافق التجارية التي توفر جودة الحياة للسكان، ويضم المشروع خيارات متعددة من حيث المساحات بـ 4 تصاميم مختلفة تلبي رغبات وتطلعات المستفيدين.
يذكر أن المنطقة الشرقية تحتضن 35 مشروعا سكنيا تحت الإنشاء توفر نحو 22 ألف وحدة متنوعة، كما يوفر البرنامج نحو 17 ألف قطعة أرض سكنية ضمن 19 مخططاً تتوزع في مختلف مدن ومحافظات ومراكز المنطقة.
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Source akhbaar24
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