حقيقة حسم النصر صفقة حسام عوار

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كشفت العديد من التقارير الصحفية خلال الأيام الماضية عن اقتراب نادي النصر من حسم صفقة حسام عوار لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي أولمبيك ليون الفرنسي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجالية لتدعيم الفريق بناء على طلب من المدير الفني للنصر رودي جارسيا.

حقيقة انتقال حسام عوار للنصر

وكتب عبدالعزيز الزامل، إعلامي سعودي، على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، آخر التطورات المتعلقة بالمفاوضات بين النصر واللاعب حسام عوار،

وأكد الزامل، أن ما تم تداوله عن مفاوضات النصر السعودي مع حسام عوار غير صحيحة، وغرد صورة للاعب معلقًا عليها: “حتى الآن، غير صحيح”.

استعدادات النصر لدوري روشن

وياصل نادي النصر استعدادته تحت قيادة الفرنسي رودي جارسيا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، لموادهة الوحدة يوم السبت المقبل في دوري روشن السعودي للمحترفين.

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Source almnatiq

