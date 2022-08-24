شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي المصري ينفي تفاوضه مع نجم إنتر ميلان السابق ووكيله يؤكد الاتفاق والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أنتشرت تقارير صحفية فى الآونة الأخيرة تؤكد إقتراب النادي الأهلي المصري من التعاقد مع السنغالي كيتا بالدي مهاجم كالياري الإيطالي السابق، والذي سبق له اللعب بقميص إنتر ميلان ولاتسيو فى الكاليتشو من قبل، حيث أن اللاعب لا يمتلك نادي فى الوقت الحالي.

وأوضحت التقارير أن اللاعب قريب جدًا من التواجد فى النادي الأهلي خلال الصيف الجاري، يأتي ذلك بعد حدوث مفاوضات بين مسئولي الأحمر واللاعب، والذي أكد بشكل مبدئي موافقته على التواجد صمن صفوف الفريق، بداية من الموسم المقبل.



الأهلي المصري يوضح موقفه من ضم اللاعب

ومن جانبه أكد النادي الأهلي عن عدم حدوث أي مفاوضات مع اللاعب أو وكيله من أجل ضمه للفريق فى الموسم الجديد، حيث أن الفريق أمامه العديد من الخيارات الأخري ليس من ضمنها المهاجم السنغالي، لا سيما أن الفريق يدرس أكثر من سيرة ذاتية ولا يريد أن يتعجل فى هذا الأمر.

ويري مسئولي الفريق الأحمر ضرورة ضم لاعبًا كبيرًا للفريق فى الخط الامامي، لإحتواء غضب الجماهير الحزينة لخسارة لقب الدوري المصري للموسم الثاني على التوالي، لصالح غريمه التقليدي نادي الزمالك، خاصة بعد فشل تجربة كلًا من تاو وميكسوني.



وكيل أعمال اللاعب يؤكد إقتراب اللاعب من الأهلي

وفى الجانب الآخر أوضح وكيل اللاعب السنغالي حقيقة المفاوضات فى الفترة الحالية، حيث أكد أن اللاعب توصل لإتفاق شبه نهائي مع مسئولي الفريق القاهري من أجل ضم اللاعب، على أن يصل اللاعب إلى القاهرة بنهاية الأسبوع الجاري من أجل حسم التعاقد، الأمر الذي نفاه مسئولي الفريق الأحمر.