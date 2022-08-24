تجمع المدينة المنورة الصحي يُعلن حصول 5 مراكز صحية بالمنطقة على اعتماد “سباهي”

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_ المدينة المنورة أعلن تجمع المدينة المنورة الصحي عن حصول مراكز الرعاية الصحية الأولية بالمهد والسويرقية والصخيرات والرايس والمسيجيد على شهادة الاعتماد من المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية “سباهي CBAHI”، بعد تحقيقهم معايير الاعتماد المطلوبة واجتيازهم التقييم الشامل للالتزام بمعايير الجودة والسلامة وتوفير أقصى درجات الرعاية الطبية التي وضعها المركز. وأوضح التجمع أن هذا الاعتماد جاء بعد نجاح المراكز في تحقيق معايير المتطلبات الأساسية للسلامة، والالتزام بتطبيق معايير الجودة، واجتياز التقييم الشامل وسلامة المرضى في الرعاية الصحية الأولية, وبعد اجتياز المراكز للتقييم الشامل للالتزام بمعايير الجودة والسلامة التي وضعها المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية.

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