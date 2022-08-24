مدير فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالقصيم يزور موسم عنيزة الدولي للتمور

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_القصيم

زار مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة القصيم المهندس عبدالعزيز الرجيعي، أمس ساحة المزادات المقر الرئيس لموسم عنيزة الدولي للتمور، الذي تنظمه الغرفة التجارية بعنيزة بالشراكة مع بلدية عنيزة ومكتب وزارة الزراعة والبيئة والمياه بعنيزة.

واطلع الرجيعي على منطقة عينات المختبر الصحي، ومنطقة توريد التمور، وساحة المزادات، ومبيعات التجزئة، ومنطقة التصدير والمعارض المشاركة، كما شاهد عرضاً مرئياً عما يقدم من برامج وفعاليات في حايط حركان بمنطقة فلايح عنيزة مقر الفعاليات المصاحبة, كما حضر ورشة عمل بعنوان “أثر عمليات الخدمة على جودة التمور”, ضمن “أسبوع المزارع” الذي ينظمه الموسم.