محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الجوف
تلقّت غرفة عمليات فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الجوف خلال النصف الأول من عام 2022م, 35348 مكالمة على رقم الطوارئ 997, منها 4618 بلاغاً إسعافياً عن طريق الاتصال, و16 بلاغاً عن طريق تطبيق “أسعفني” الخاص بهيئة الهلال الأحمر السعودي, بالإضافة إلى 577 بلاغاً عن طريق تطبيق “توكلنا”.
وبلغ عدد المبادرات التطوعية التي نفذها متطوعو ومتطوعات فرع الهيئة بالمنطقة 194 وعدد ساعات التطوع 12537, استفاد منها 30 ألف مستفيد نُفذت في مختلف مدن ومحافظات ومراكز المنطقة.
كانت هذه تفاصيل خبر الهلال الأحمر بالجوف يتلقى أكثر من 35 ألف مكالمة خلال النصف الأول من عام 2022م لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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