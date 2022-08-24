السعوديه ابن عزاب يعقد قرانه

محمد بن مسعود - الدمام - يتلقى الشاب فواز بن عابد بن عزاب التهاني والتبريكات بمناسبة عقد قرانه على جنى بنت مقبول المنصوري يرحمه الله، في مناسبة عائليه في محافظة الطائف.
وعبر العريس عن فرحته بهذه المناسبة، داعيا الله أن يوفقه وعروسه في حياتهما المستقبلية.
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