ثلاث ابتكارات فريدة من نوعها في مشروع القمر الصناعي البحريني

محمد بن مسعود - الدمام - أكد‭ ‬الدكتور‭ ‬محمد‭ ‬إبراهيم‭ ‬العسيري‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للهيئة‭ ‬الوطنية‭ ‬لعلوم‭ ‬الفضاء‭ ‬أن‭ ‬مشروع‭ ‬القمر‭ ‬الصناعي‭ ‬البحريني‭ ‬يعتبر‭ ‬مشروعا‭ ‬وطنيا‭ ‬من‭ ‬الطراز‭ ‬الأول‭ ‬وبين‭ ‬تميز‭ ‬المشروع‭ ‬في‭ ‬تطبيقاته‭ ‬التي‭ ‬اشتملت‭ ‬على‭ ‬الذكاء‭ ‬الصناعي‭ ‬والأمن‭ ‬السيبراني‭ ‬وبناء‭ ‬محطة‭ ‬أرضية‭ ‬فضائية،‭ ‬وبين‭ ‬تضمن‭ ‬المشروع‭ ‬أيضا‭ ‬لثلاث‭ ‬ابتكارات‭ ‬فريدة‭ ‬من‭ ‬نوعها‭ ‬والتي‭ ‬تأتي‭ ‬تحقيقا‭ ‬للرؤية‭ ‬التنموية‭ ‬الشاملة‭ ‬لحضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬حفظه‭ ‬الله‭ ‬ورعاه،‭ ‬وتنفيذا‭ ‬لتوجيهات‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬نائب‭ ‬القائد‭ ‬الأعلى‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬حفظه‭ ‬الله‭ ‬ورعاه،‭ ‬لتوظيف‭ ‬العلوم‭ ‬الحديثة‭ ‬في‭ ‬التنمية‭ ‬الوطنية‭.‬

وأوضح‭ ‬العسيري‭ ‬وجود‭ ‬حمولتين‭ ‬للقمر‭ ‬الصناعي‭ ‬البحريني،‭ ‬فالحمولة‭ ‬الرئيسية‭ ‬مخصصة‭ ‬لمراقبة‭ ‬الأرض‭ ‬عبر‭ ‬استخدام‭ ‬كاميرات‭ ‬مصممة‭ ‬لتصوير‭ ‬الأرض‭ ‬من‭ ‬الفضاء،‭ ‬مما‭ ‬سيجعل‭ ‬المملكة‭ ‬على‭ ‬قائمة‭ ‬الدول‭ ‬التي‭ ‬تنافس‭ ‬على‭ ‬الريادة‭ ‬في‭ ‬علوم‭ ‬الفضاء،‭ ‬أما‭ ‬الحمولة‭ ‬الفرعية‭ ‬للقمر‭ ‬ستتضمن‭ ‬ثلاث‭ ‬ابتكارات‭ ‬فريدة‭ ‬من‭ ‬نوعها‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬ذات‭ ‬علاقة‭ ‬بالتطبيقات‭ ‬الفضائية‭ ‬والذكاء‭ ‬الصناعي‭ ‬والأمن‭ ‬السيبراني،‭ ‬وبين‭ ‬أن‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬تنفيذها‭ ‬قد‭ ‬بدء‭ ‬فعليا،‭ ‬وستتم‭ ‬تجربتها‭ ‬في‭ ‬بيئة‭ ‬الفضاء‭ ‬عند‭ ‬انطلاق‭ ‬القمر‭ ‬الصناعي‭ ‬إلى‭ ‬مداره‭ ‬مع‭ ‬نهاية‭ ‬العام‭ ‬المقبل‭ ‬بمشيئة‭ ‬الله،‭ ‬وأن‭ ‬هذه‭ ‬الابتكارات‭ ‬بحد‭ ‬ذاتها‭ ‬تعتبر‭ ‬إنجازات‭ ‬علمية‭ ‬متقدمة‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬تصنف‭ ‬ضمن‭ ‬علوم‭ ‬المستقبل،‭ ‬وتؤسس‭ ‬لتكوين‭ ‬قاعدة‭ ‬علمية‭ ‬وطنية‭ ‬متخصصة‭ ‬ومساهمة‭ ‬بفعالية‭ ‬في‭ ‬البحث‭ ‬العلمي‭ ‬ونشر‭ ‬المعرفة‭ ‬والتشجيع‭ ‬على‭ ‬الابتكار‭.‬

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وبين‭ ‬الدكتور‭ ‬العسيري‭ ‬تضمن‭ ‬المشروع‭ ‬لبناء‭ ‬محطة‭ ‬أرضية‭ ‬فضائية‭ ‬لتشغيل‭ ‬وإدارة‭ ‬القمر‭ ‬الصناعي‭ ‬البحريني‭ ‬وأية‭ ‬أقمار‭ ‬صناعية‭ ‬أخرى‭ ‬والتي‭ ‬يمكن‭ ‬التواصل‭ ‬معها‭ ‬ضمن‭ ‬الاتفاقيات‭ ‬التي‭ ‬أبرمتها‭ ‬الهيئة‭ ‬مع‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬وكالات‭ ‬الفضاء،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬يعد‭ ‬إضافة‭ ‬نوعية‭ ‬للبنية‭ ‬التحتية‭ ‬لقطاع‭ ‬الفضاء‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬الوطني،‭ ‬وعبر‭ ‬العسيري‭ ‬عن‭ ‬تفاؤله‭ ‬بمشروع‭ ‬القمر‭ ‬الصناعي‭ ‬البحريني‭ ‬الذي‭ ‬سينفذ‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وبأيدي‭ ‬شباب‭ ‬البحرين،‭ ‬والذي‭ ‬جاء‭ ‬ليترجم‭ ‬الاهتمام‭ ‬الذي‭ ‬توليه‭ ‬القيادة‭ ‬للهيئة‭ ‬الوطنية‭ ‬لعلوم‭ ‬الفضاء‭ ‬ومتابعتها‭ ‬الحثيثة‭ ‬للمبادرات‭ ‬التي‭ ‬تستثمر‭ ‬مواهب‭ ‬وقدرات‭ ‬الطاقات‭ ‬البحرينية‭ ‬الشابة‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬التخصصات‭ ‬الهندسية‭ ‬والتقنية،‭ ‬للتنافس‭ ‬على‭ ‬الريادة‭ ‬العالمية‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الفضاء‭ ‬وعلومه‭ ‬المتنوعة،‭ ‬مؤكداً‭ ‬أن‭ ‬الهيئة‭ ‬تدعم‭ ‬الكفاءات‭ ‬الوطنية‭ ‬وتعزز‭ ‬إمكانياتها‭ ‬المعرفية‭ ‬والتقنية‭ ‬والعملية،‭ ‬فجميع‭ ‬كوادرها‭ ‬من‭ ‬البحرينيين‭ ‬المؤهلين،‭ ‬وتبلغ‭ ‬نسبة‭ ‬المرأة‭ ‬البحرينية‭ ‬بين‭ ‬افراد‭ ‬الفريق‭ ‬65‭%.‬

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ومن‭ ‬جانبه‭ ‬أكد‭ ‬الدكتور‭ ‬محمد‭ ‬جاسم‭ ‬العثمان‭ ‬مستشار‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬الهيئة‭ ‬أهمية‭ ‬المشروع‭ ‬باعتباره‭ ‬يمثل‭ ‬الخطوة‭ ‬الثانية‭ ‬من‭ ‬عملية‭ ‬توطين‭ ‬القطاع‭ ‬الفضائي‭ ‬في‭ ‬المملكة،‭ ‬فبعد‭ ‬مشروع‭ ‬القمر‭ ‬الصناعي‭ ‬ضوء‭ ‬1‭ ‬مع‭ ‬الأشقاء‭ ‬في‭ ‬دولة‭ ‬الإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة،‭ ‬والذي‭ ‬أكسب‭ ‬مهندسي‭ ‬الهيئة‭ ‬مستوى‭ ‬معين‭ ‬من‭ ‬الخبرات،‭ ‬يأتي‭ ‬هذا‭ ‬المشروع‭ ‬ليكتسبوا‭ ‬من‭ ‬خلاله‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الخبرة‭ ‬ويكون‭ ‬لهم‭ ‬الدور‭ ‬الأساسي‭ ‬في‭ ‬عملية‭ ‬التصميم‭ ‬والتخطيط‭ ‬والبناء‭ ‬والتطوير،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬مختبرات‭ ‬الهيئة‭ ‬الوطنية‭ ‬لعلوم‭ ‬الفضاء،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬تضمنه‭ ‬إنشاء‭ ‬محطة‭ ‬أرضية‭ ‬مصغرة‭ ‬يتم‭ ‬من‭ ‬خلالها‭ ‬إدارة‭ ‬عمليات‭ ‬تشغيل‭ ‬القمر‭ ‬الصناعي‭ ‬من‭ ‬تخطيط‭ ‬للمهمة‭ ‬وارسال‭ ‬الأوامر‭ ‬واستقبال‭ ‬البيانات‭.‬

وقال‭ ‬الدكتور‭ ‬العثمان‭ ‬يعد‭ ‬هذا‭ ‬المشروع‭ ‬استكمالا‭ ‬للمنظومة‭ ‬الفضائية‭ ‬الوطنية،‭ ‬فبعد‭ ‬إنشاء‭ ‬مختبر‭ ‬لتحليل‭ ‬البيانات‭ ‬والصور‭ ‬الفضائية‭ ‬في‭ ‬الهيئة،‭ ‬يأتي‭ ‬هذا‭ ‬المشروع‭ ‬ليمثل‭ ‬مرحلة‭ ‬تجميع‭ ‬هذه‭ ‬البيانات‭ ‬والصور‭ ‬من‭ ‬الفضاء،‭ ‬وبذلك‭ ‬تتم‭ ‬تنفيذ‭ ‬مرحلة‭ ‬مهمة‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المنظومة‭. ‬سيتم‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬هذا‭ ‬المشروع‭ ‬بناء‭ ‬نظام‭ ‬التشغيل‭ ‬للقمر‭ ‬الصناعي‭ ‬وتطوير‭ ‬عدة‭ ‬برمجيات‭ ‬للأنظمة‭ ‬الفرعية‭ ‬تعتمد‭ ‬على‭ ‬الذكاء‭ ‬الصناعي‭ ‬ويمكن‭ ‬استخدامها‭ ‬وتطويرها‭ ‬لأقمار‭ ‬صناعية‭ ‬مستقبلية‭ ‬وتسجيلها‭ ‬كبراءات‭ ‬اختراع‭ ‬باسم‭ ‬المملكة‭. ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬ذلك،‭ ‬سيحتوي‭ ‬هذا‭ ‬القمر‭ ‬على‭ ‬حمولة‭ ‬ثانوية‭ ‬تحوي‭ ‬على‭ ‬تقنيات‭ ‬متقدمة‭ ‬تعتمد‭ ‬على‭ ‬الذكاء‭ ‬الصناعي‭ ‬وتدعم‭ ‬الأمن‭ ‬السيبراني،‭ ‬مما‭ ‬يضع‭ ‬هذا‭ ‬القمر‭ ‬محل‭ ‬اهتمام‭ ‬المجتمع‭ ‬الفضائي