بسبب تنامي الضغوط الاقتصادية.. مصر: ازدياد حالات الطلاق في البلاد

محمد بن مسعود - الدمام - افادت‭ ‬بيانات‭ ‬من‭ ‬الجهاز‭ ‬المركزي‭ ‬للتعبئة‭ ‬العامة‭ ‬والإحصاء‭ ‬في‭ ‬مصر‭ ‬بأن‭ ‬عدد‭ ‬حالات‭ ‬الطلاق‭ ‬سجل‭ ‬زيادة‭ ‬كبيرة‭ ‬على‭ ‬أساس‭ ‬سنوي‭ ‬في‭ ‬2021،‭ ‬وذلك‭ ‬مقابل‭ ‬زيادة‭ ‬طفيفة‭ ‬في‭ ‬عدد‭ ‬حالات‭ ‬الزواج‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬نفسها،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬قال‭ ‬محللون‭ ‬إنه‭ ‬يرجع‭ ‬بشكل‭ ‬رئيسي‭ ‬إلى‭ ‬تنامي‭ ‬الضغوط‭ ‬الاقتصادية‭.‬

وقال‭ ‬الجهاز‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬إن‭ ‬عدد‭ ‬حالات‭ ‬الطلاق‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭ ‬بلغ‭ ‬254777‭ ‬مقابل‭ ‬222036‭ ‬حالة‭ ‬في‭ ‬2020،‭ ‬بزيادة‭ ‬سنوية‭ ‬14‭.‬7‭ ‬بالمئة‭.‬

وأظهرت‭ ‬البيانات‭ ‬زيادة‭ ‬طفيفة‭ ‬في‭ ‬عدد‭ ‬عقود‭ ‬الزواج‭ ‬العام‭ ‬الماضي،‭ ‬إذ‭ ‬بلغت‭ ‬880041‭ ‬مقابل‭ ‬876015‭ ‬في‭ ‬2020،‭ ‬بزيادة‭ ‬سنوية‭ ‬0‭.‬5‭ ‬بالمئة‭.‬

وعزا‭ ‬سعيد‭ ‬صادق‭ ‬أستاذ‭ ‬علم‭ ‬الاجتماع‭ ‬بجامعة‭ ‬النيل‭ ‬زيادة‭ ‬حالات‭ ‬الطلاق‭ ‬وتراجع‭ ‬عدد‭ ‬الزيجات‭ ‬إلى‭ ‬الضغوط‭ ‬الاقتصادية‭ ‬التي‭ ‬تعرضت‭ ‬لها‭ ‬البلاد‭ ‬بفعل‭ ‬تداعيات‭ ‬أزمة‭ ‬فيروس‭ ‬كورونا‭.‬

وقال‭ ‬لرويترز‭ ‬‮«‬النتيجة‭ ‬كانت‭ ‬متوقعة‭.. ‬الاقتصاد‭ ‬من‭ ‬أكبر‭ ‬المؤثرات‭ ‬على‭ ‬العلاقات‭ ‬الاجتماعية‭ ‬وحالات‭ ‬الزواج‭ ‬والطلاق،‭ ‬وهناك‭ ‬قطاعات‭ ‬كثيرة‭ ‬تأثرت‭ ‬بسبب‭ ‬أزمة‭ ‬فيروس‭ ‬كورونا‭ ‬وتراجع‭ ‬نشاط‭ ‬السياحة‭ ‬وأنشطة‭ ‬أخرى،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يؤثر‭ ‬بدوره‭ ‬على‭ ‬العاملين‭ ‬بهذه‭ ‬القطاعات‭ ‬بما‭ ‬يؤدي‭ ‬إلى‭ ‬ارتفاع‭ ‬حالات‭ ‬الطلاق‭ ‬وتراجع‭ ‬الإقبال‭ ‬على‭ ‬الزواج‮»‬‭.‬

لكنه‭ ‬قال‭ ‬إن‭ ‬هذا‭ ‬قد‭ ‬يكون‭ ‬له‭ ‬تأثير‭ ‬إيجابي‭ ‬لاحق‭ ‬على‭ ‬الصعيد‭ ‬الديموجرافي‭ ‬يتمثل‭ ‬في‭ ‬تراجع‭ ‬معدلات‭ ‬الإنجاب،‭ ‬لاسيما‭ ‬مع‭ ‬تنامي‭ ‬الضغوط‭ ‬الاقتصادية‭ ‬في‭ ‬البلاد‭ ‬بفعل‭ ‬التضخم‭ ‬وتراجع‭ ‬قيمة‭ ‬العملة‭ ‬المحلية‭ ‬وتداعيات‭ ‬الحرب‭ ‬الروسية‭ ‬الأوكرانية‭.‬